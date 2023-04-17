Antalya'da zincirleme kazada can pazarı yaşandı Konyaaltı'nda 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Antalya'nın Konyaatlı ilçesi Uncalı Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde kontrollü kavşakta meydana gelen olayda, şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Esin A. kontrolünde bulunan otomobil, Yunus Emre Başkent kontrolünde bulunan hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada savrulan otomobiller, sürücüsü öğrenilemeyen 3 otomobile daha vurdu. Can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'e bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 kişi yaralandı

Kazada Esin A., Mustafa A., Yunus E.B., Serkan A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Kazada sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ağlayarak yardım istedi

Yaralanan iki genç kız acı içerisinde yardım isterken gözyaşlarına boğuldu. Yabancı uyruklu bir kadın ise kaza dolayısı ile şoka girdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Maddi hasarlı araçlar ise çekiciler tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza nedeniyle çevre yolu üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.