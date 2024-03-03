Antalya'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti Direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından iki araca çarpan araç sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybederken, kazaya karışan 4 kişi yaralandı.

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İHA

Can alan trafik kazasının adresi bu sefer Antalya oldu.

Alanya ilçesinde Oğuzhan Yılmaz idaresindeki otomobil, Antalya istikametinde içindeki Buse Karagül isimli yolcu ile seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

2 otomobile çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki bariyerleri kırarak önce H. Ç. idaresindeki, T. Ç. ve M. E. Ç'nin yolcu olarak yer aldığı otomobile, ardından da B. S. yönetimindeki F.S.’nin de yolcu olarak bulunduğu araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemi aldı

Kazanın ardından polis ekipleri trafik akışını bir süre durdurarak olay yerinde şeritle güvenlik önlemleri aldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonucunda Oğuzhan Yılmaz ve Buse Karagül sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak hastanede hayatını kaybetti.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

H. Ç., T. Ç., M. E. Ç ve F. S. ise kazada yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan yol daha sonra normale dönerken, ağır hasar alan iki araç trafik çekicisi ile yoldan kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)