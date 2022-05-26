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    Antalya'daki borç kavgasında katledildi

    Kepez ilçesindeki husumetlisiyle tartışırken bıçaklanan 2 çocuk babası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 26.05.2022 - 11:56
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    Antalya'daki borç kavgasında katledildi

    Antalya'nın Kepez ilçesindeki Şehitler Parkı'ndaki borç meselesinde kan aktı.

    Parkta karşılaşan 41 yaşındaki Zafer Aysan ve 42 yaşundaki Y.A. isimli şahıs tartışmaya başladı.

    Giderek alevlenen tartışmada, Y.A., Aysan'ı karın boşluğundan bıçakladı.

    2 çocuk babası kurtarılamadı

    DHA'nın aktarımına göre, 3 bıçak darbesi alan Aysan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    İnşaatlarda işçilik yapan, 2 çocuk babası Aysan'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Katil zanlısı adliyede

    Olay sonrası otomobiliyle kaçan Y.A. ise polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Antalya daki borç kavgasında katledildi #1


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