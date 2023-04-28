Antalya’daki cami, hırsızların hedefi oldu Penceresini takoz ile zorlayarak girdikleri camiden hoparlör çalan hırsızlar, kameraya yakalandı. Polis, cemaati bile şaşkına çeviren hırsızların peşinde…

İHA

Camiden musluk, ayakkabı, kumbara hırsızlığına bir de hoparlör eklendi…

Antalya’nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Düden Caddesi üzerindeki Hacı Hasan Erkan Camisi'ne gelen kimliği belirsiz 2 kişiden biri, eline aldığı takoz ile pencereyi zorlayarak açtı.

Hoparlörü ceketinin içine alıp gitti

Daha sonra camide kimsenin olmadığını fark eden hırsızlardan biri, müezzin bölümündeki çanta şeklindeki hoparlörü ceketinin içine alıp gitti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın camiye geldiği, kapı önündeki ayakkabılarını çıkardıkları ve kıyafetlerini düzelttikleri görüldü.

Caminin içinde cemaatin olup olmadığını kontrol eden şahısların, hırsızlığın ardından hızla uzaklaştıkları anlar da görüntülerde yer aldı.

Polis hırsızları arıyor

Bu arada durumu fark eden cami imamı, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

Olay yerine gelen ekipler, camide parmak izi çalışması yaparken, hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.

Sık sık bu tarz hırsızlıklarla karşılaştıklarını dile getiren cami cemaatinden Erkan Özkan, olayı şöyle anlattı:

"Cami devletin ve milletin malı, kim hakkını helal edecek ki?"