Antalya'daki cinayet davasında tanık kadın, 3 kez ifade değiştirdi

Birlikte yaşadığı Gülsüm İ.’nin evinin önünde av tüfeği ile öldürülmüş olarak bulunan gencin davasında, Gülsüm İ. 3 kez ifade değiştirdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi 136 Sokak üzerinde, birlikte yaşadığı Gülsüm İ.'nin evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş şekilde bulunan 22 yaşındaki Anıl Kiraz’ın davası sürüyor.

Dava sürecinde 2 yaşındaki çocuğuyla olay yerinde bulunan Gülsüm İ.’nin, çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

İlk ifadesinde 'intihar' dedi

Gülsüm İ., ilk ifadesinde, gece evine gelen eski eşi Nuri Sayar’ın Anıl Kiraz ile tartışma yaşadığını, tartışmanın dışarıda devam ettiğini, Sayar’ın Kiraz’ı ayağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını, gencin de otomobilinden aldığı tüfekle intihar ettiğini söyledi.

Olay günü öğleden sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanan Nuri Sayar, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

İfade değişince tutuklama gerekçesi de değişti

İHA’nın haberine göre; Gülsüm İ., Sayar’ın tutuklanmasının ardından ifadesini değiştirdi. Gülsüm İ., Anıl Kiraz’ın eski eşi Nuri Sayar tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirtti.

İfade üzerine Nuri Sayar’ın tutuklanma gerekçesi, kasten yaralamadan "kasten adam öldürmeye" dönüştürüldü.

“Nuri bıçakladı, Anıl intihar etti”

Davanın ilk duruşması, Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkemeye görgü tanığı olarak katılan ve ilk ifadesinde Anıl Kiraz’ın intihar ettiğini, ikinci ifadesinde Anıl Kiraz’ı Nuri Sayar’ın öldürdüğünü söyleyen Gülsüm İ., "Nuri eve geldiğinde Anıl uyuyordu. Evdekilerin tamamını dışarı çıkardı. Nuri, Anıl’ı bıçakladı. Nuri gittikten sonra Anıl, kendi aracından tüfeği alıp çenesine dayayarak intihar etti." ifadelerini kullandı.

Anıl Kiraz’ın ailesinin avukatı Gökhan Rıza Yılmaz ve Abdullah Toklu, Gülsüm İ.'nin sürekli çelişkili ifadeler verdiğine dikkat çekerek, “Tanık, Anıl’ın tüfeği çenesinin altına dayayıp intihar ettiğini söylüyor. Ancak, otopsi raporu ölümcül yaranın alnın şakak denilen bölgesinden girip, tam karşısından çıkan bir kurşunla olduğu gösteriyor. Tanık hakkında; yalancı tanıklık, suç ve suçluyu gizleme ve daha önce yaşanan olayları çelişkili bir şekilde anlatması nedeniyle ve yine TCK 39 çerçevesinde yardım eden suçlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

“Devletime ve adaletime güveniyorum”

Anıl Kiraz'ın babası Ali Kiraz ise, "Orada oğlumun intihar ettiğini söylediler. Ne var ki adli tıp raporu oğlumun intihar etmediğini gösterdi. İlk ifadesinde oğlumun intihar ettiğini söyleyen Gülsüm İ., ikinci ifadesinde oğlumu eski eşi Nuri Sayar’ın öldürdüğünü söyledi. 15 Aralık'taki mahkemede tekrar yalan beyanda bulundu ve oğlumun intihar ettiğini söyledi. Gülsüm İ., oğlumun tüfeği çenesine dayayıp ateş ettiğini, beyninin yukarı fırladığını söylerken, adli tıp raporu oğlumun şakağından vurulduğunu söylüyor. Avukatlarım, Gülsüm İ. ve Nuri Sayar’ın olay yerine geldiği aracın sahibi hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Devletime ve adaletime güveniyorum. Adaletin yerini bulacağından, suçluların hak ettikleri cezayı alacaklarından şüphem yok." diye konuştu.

“Ben onu el bebek gül bebek büyüttüm”

Anıl Kiraz'ın annesi Kadriye Kiraz, "Mahkemeye gittiğimizde daha önce 2 kez ayrı ifade veren Gülsüm, ifadesini yeniden değiştirdi. Ben bir anneyim. 6 çocuğumdan 2 tanesi kalmıştı. Ben onu el bebek gül bebek büyüttüm.





“Mahkemede kadının senaryolarını bir seyrettim, resmen alkış tutasım geldi”

Bahçeden sırtımda yük taşırken, oğlum işe giderken üşümesin diye onun altına araba verdim. Mahkemede kadının senaryolarını bir seyrettim, resmen alkış tutasım geldi. Kadının oğlumu oraya çağırması, arabanın gelmesi, kadının anlattıklarının hepsinin yalan olduğuna inanıyorum.

“Çocuğumu o kadın eski kocasıyla katletti”

Oğlum spora giden güçlü kuvvetli bir çocuk, tek kişinin bu işi yapabilmesi mümkün değil. Ona başta aracını veren kişi olmak üzere bazı kişilerin yardım ettiğine inanıyorum. Çocuğumu o kadın eski kocasıyla katletti. Daha önce de böyle bir olay yapmışlar. Bunlar beni yıktı, başka bir anne ve evladı daha yıkmasınlar." dedi.

Anne Kiraz, "Ben çocuğumun fotoğrafıyla yatıp, fotoğrafıyla kalkıyorum." derken gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.