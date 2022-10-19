Antalya'daki Cumhuriyet savcısı, kaldığı otelde ölü bulundu

Alanya ilçesinde bulunan otelde kalan Cumhuriyet savcısı odasından çıkmayınca, otel çalışanları şüphelendi. Adrese gelen ekipler, savcının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otelde konaklayan Cumhuriyet savcısı K.A.A.'dan, bir süre haber alınamadı.

Savcı, Kızlarpınarı Mahallesi'nde konakladığı oteldeki odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelenip içeri girdi.

K.A.A. yerde hareketsiz yatarken bulununca, otel yetkilileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayatını kaybettiği belirlendi

DHA'nın haberine göre, gelen sağlık ekibi, K.A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen K.A.A.'nın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü.