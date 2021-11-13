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    Antalya'daki emekli polis, polis merkezinde ateş açtı

    Kimliğini kaybederek polis merkezinde başvuru yapan emekli polis K.T., bir süre sonra merkeze geri dönerek havaya 3 el kurşun sıkması korku dolu anlara neden oldu.
    • DHA
    • 13.11.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 13:11
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    Antalya'daki emekli polis, polis merkezinde ateş açtı

    Antalya'daki emekli polis memuru K.T., pazarda kaybettiği cüzdanı için polis merkezine giderek başvuruda bulundu.

    Başvuru sonrasında merkezden ayrılan K.T. bir süre sonra geri dönerek, müracaat bölümüne gitti.

    HAVAYA ATEŞ AÇTI

    Cüzdanının henüz bulunmadığının belirtilmesi üzerine K.T. beylik tabancasını çıkartarak havaya 3 el ateş etti.

    Merkezde yaşanan paniğin ardından K.T.'yi sakinleştiren polisler tabancayı aldı.

    Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı.

    Antalya daki emekli polis, polis merkezinde ateş açtı #1

    HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

    ​Gözaltına alınan K.T. hakkında 'Resmi kurum içerisinde silah atma' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

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