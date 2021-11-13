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Antalya'daki emekli polis, polis merkezinde ateş açtı

Antalya'daki emekli polis, polis merkezinde ateş açtı

Kimliğini kaybederek polis merkezinde başvuru yapan emekli polis K.T., bir süre sonra merkeze geri dönerek havaya 3 el kurşun sıkması korku dolu anlara neden oldu.