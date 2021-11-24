Antalya'daki eş cinayeti zanlısı ömür boyu hapse çarptırıldı

Serik ilçesinde genç kadın, kızı için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı eş ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Antalya'nın Serik içesindeki 7 çocuk annesi Dudu Çağın (41), şiddet gördüğü için uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Metin Çağın ile kızınının düğünü nedeniyle barıştı.

Düğünün ardından Metin Çağın, eşini sürpriz yapma bahanesiyle eve çağırdı.

EŞİNİ BIÇAKLADI

İkili arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma sonucunda gözü dönen Metin Çağın, genç kadını boğazından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından ailesini arayarak helallik isteyen katil zanlısı, olay bölgesinden kaçtı.

ÖMÜR BOYU HAPSE ÇARPTIRILDI

Yaşanan korkunç olayın ardından otostop çekerken komşuları tarafından tanınan Çağın, ihbar üzerine yakalanarak 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı.

"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Dudu Çağın'ın ölümü ardından yıkılan acılı baba Durmuş Kara, katil zanlısının çarptırıldığı ceza ile ilgili, "Az da olsa yüreğimize su serpildi. Biz bunun elinden çok çektik. 7 çocuğu var, 2'si evli, 5'i benim yanımda kalıyor. Onları okutuyorum. Elimden geldiğince de okutacağım. Onlarla vakit geçiriyorum. Gerçekten zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Her gün onun acısını çekip ağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"EVİ TAMAMLAMAK NASİP OLMADI"

Dudu Çağın'ın ölümünden önce kızı için bahçeye yeni ev yapmaya başladıklarını anlatan Kara, "Bir odasını yaptık burada yaşamaya başlamıştı. Evi tamamlamak nasip olmadı. Çocukları için evi tamamlamak istiyoruz." dedi.

"KIZIM ÖLDÜĞÜNDEN BU YANA TÜKENDİM"

Kızına doyamadığını söyleyen gözü yaşlı anne Şerife Kara ise, "Kadın şiddetine bir çare bulunsun. Kızım öldüğü günden bu yana ben tükendim. 7 çocuk annesi kızıma yapmadığını bırakmadı, vahşice öldürdü. Doyamadım çocuğuma. Ben artık kucağıma fotoğrafını alıyorum. Bana 7 yetim bıraktı. 2'si gelin oldu. Benim kızım 1 gün önce kızının düğününü yaptı. 9 ay ayrı durdu. Biz birleşsinler istedik ama çocuğum 'Birleşmeyelim anne, 9 aydır yüzüm gülüyor' dedi. Benim çocuğumu sevmiyormuş, katili oldu. Çocuğum gün yüzü görmedi, o da dünya ışığı görmesin." ifadelerini kullandı.

"TORUNUNU GÖRMEK NASİP OLMADI"

Dudu Çağın'ın ölmeden 2 gün önce düğünü yapılan kızı Emine Çağın, 6 aylık bebeği Songül'ü kucağına alıp, "Beni evlendirdi düğünümü gördü ama torununu görmek nasip olmadı." şeklinde konuştu.





