Antalya'daki ev, tütün imalathanesine çevrildi

Jandarmanın imalathaneye dönüştürülen bir eve yaptığı baskında 750 bin lira değerinde tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak nargile atölyesi ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmada, Kızılağaç Turizm Merkezi'nde S.A. ve E.G.'nin bir evi nargile imalathanesine dönüştürdüğü tespit edildi.

YÜZ BİNLERCE LİRALIK ÜRÜN BULUNDU

Eve yapılan baskında, 750 bin lira değerinde, 850 kilo kıyılmış tütün, 385 kilo kaçak nargile tütünü, çeşitli markalarda 757 paket kaçak nargile tütünü, 250 litre kimyasal aroma, 20 bin marka etiket bandı, 18 bin boş tütün kutusu, çeşitli markalara ait 15 bin sahte ambalaj ile paket kutulama ve markalama makinesi ele geçirildi.

SİDE VE KUMKÖY'DE İŞ YERLERİNE OPERASYON

Jandarmanın araştırmasında Side ve Kumköy'deki turizm bölgesinde kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen K.Ç. ve H.T.'nin iş yerine de operasyon düzenlendi.

205 BİN 613 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Operasyonda, 32 kilo kıyılmış tütün, 298 bandrol, 210 paket tütün dolu makaron ve çeşitli markalara ait bin 6 makaron ile 45 paketleme poşeti ele geçirilirdi.

Kaçak ürün ve suç unsuru malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilere 205 bin 613 lira idari para cezası uygulandı.









