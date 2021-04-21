Antalya'daki fenomen 'Ares' cinayetinde 'tahrik' indirimli müebbet istemi

Ares lakaplı fenomen Şeyhmus Özdemir'i kasten öldürme suçundan yargılanan baba-oğula ömür boyu hapis isteyen savcı, tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Geçen yıl 4 Şubat'ta, Antalya Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda Kadir Ozan E., iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü.

Kadir Ozan E.'nin baskı kurduğu kız kardeşi H.E., fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi.

ORMANLIK ALANDA DÖVÜP POLİSİ ARADILAR

Kadir Ozan E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, kafede buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Veysi E. ve Kadir Ozan E. hakkında, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

Davanın 5'inci duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar Veysi E. ve Kadir Ozan E.'nin SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, Şeyhmus Özdemir'in babası ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların 'kasten öldürme' suçunun sabit görüldüğünü belirterek, ömür boyu hapis ile cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıklar için tahrik hükümlerinin de uygulanmasını istedi.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak istemesi üzerine ertelendi.

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