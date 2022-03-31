Alanya ilçesinde restoran sahibi adam, dükkanının önündeki ağaçlara ve demirlere bağlanan scooterlerin bağlantı kablolarını spiral makinesiyle tek tek kesti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki restoran sahibi Çağlar İşsözen, iş yerinin önünde bırakılan çok sayıda scooter'ı görüp sinirlendi.

Kaldırımdaki ağaçlara ve restoranının demir korkuluklarına bağlanan scooterlere öfkelenen İşsözen, eline sprial makinesini aldı.

O ANLAR KAMERADA

Makineyle scooterların bağlantı kablosunu kesmeye başlayan İşsözen, o anları kaydetti.

Antalya'daki işletmeci, restoranının önüne bırakılan scooter bağlantı kablolarını kesti VİDEO



"KİM MAHKEMEYE VERİRSE VERSİN"

Olaya büyük tepki gösteren Çağlar İşözen, "İşletmemin önünde bu kadar alet var. Kime peşkeş çekiliyorsa; Allah belasını versin. Kim mahkemeye verirse versin. Şimdi bunların hepsini kesiyorum. Kim bunu yapıyor, kim düşünüyorsa." şeklinde konuştu.

KANSER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sabah iş yerine geldiğinde kapının önünde pek çok scooter gördüğünü belirten İşözen, kanser hastası olduğunu da aktararak manzaraya çok sinirlendiğini söyledi.





