Petrol
107.73
-3.33%
Euro
16.29
-0.39%
Dolar
14.68
0.17%
Altın
914.60
0.40%
Borsa
2241
0.49%
Bitcoin
692.116
-0.26%
BTXN Coin
37.01
-1.67%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Antalya'daki işletmeci, restoranının önüne bırakılan scooter bağlantı kablolarını kesti

    Alanya ilçesinde restoran sahibi adam, dükkanının önündeki ağaçlara ve demirlere bağlanan scooterlerin bağlantı kablolarını spiral makinesiyle tek tek kesti.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki işletmeci, restoranının önüne bırakılan scooter bağlantı kablolarını kesti

    Antalya'nın Alanya ilçesindeki restoran sahibi Çağlar İşsözen, iş yerinin önünde bırakılan çok sayıda scooter'ı görüp sinirlendi.

    Kaldırımdaki ağaçlara ve restoranının demir korkuluklarına bağlanan scooterlere öfkelenen İşsözen, eline sprial makinesini aldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Makineyle scooterların bağlantı kablosunu kesmeye başlayan İşsözen, o anları kaydetti.

    Antalya'daki işletmeci, restoranının önüne bırakılan scooter bağlantı kablolarını kesti VİDEO

    "KİM MAHKEMEYE VERİRSE VERSİN"

    Olaya büyük tepki gösteren Çağlar İşözen, "İşletmemin önünde bu kadar alet var. Kime peşkeş çekiliyorsa; Allah belasını versin. Kim mahkemeye verirse versin. Şimdi bunların hepsini kesiyorum. Kim bunu yapıyor, kim düşünüyorsa." şeklinde konuştu.

    KANSER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Sabah iş yerine geldiğinde kapının önünde pek çok scooter gördüğünü belirten İşözen, kanser hastası olduğunu da aktararak manzaraya çok sinirlendiğini söyledi.

    Antalya daki işletmeci, restoranının önüne bırakılan scooter bağlantı kablolarını kesti #1

    Antalya daki işletmeci, restoranının önüne bırakılan scooter bağlantı kablolarını kesti #2


    İlginizi Çekebilir

    Gelir vergisi beyanında son gün ne zaman 2022?
    Gündem

    Gelir vergisi beyanında son gün ne zaman 2022?

    Adana'da 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı
    3. Sayfa

    Adana'da 7 DEAŞ'lı gözaltına alındı

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir