Euro
14.8256
-4.51%
Dolar
13.0848
-4.29%
Altın
716.86
-7.95%
Borsa
1.846
2%
Bitcoin
753.970
2.95%
BTXN Coin
51.20
-0.58%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Antalya'daki kadının tecavüzden şikayet ettiği 3 kişi serbest

    35 yaşındaki Z.K., sevgilisinin ve 2 arkadaşının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ifade verdi. Şikayetçi olunan 3 cinsel saldırı şüphelisi de serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki kadının tecavüzden şikayet ettiği 3 kişi serbest

    29 Kasım günü saat 01.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı bölgesinde bir restoranda yemek yiyip eğlenen Z.K. ile erkek arkadaşı Y.T., ardından eve gitmek üzere otomobille yola çıktı.

    Düzlerçamı'na gelen Y.T., aracı ormana doğru sürdü.

    Burada 35 yaşındaki Z.K.'yi darbedip, zorla birlikte olan Y.T., daha sonra D.A. ve M.D. adlı arkadaşlarını çağırdı.

    KADINI ORMANA BIRAKIP KAÇTILAR

    Belirtilen adrese gelen Y.T.'nin iki arkadaşı da Z.K.’ye cinsel saldırıda bulundu. Z.K.'yi ormanda bırakan Y.T. ile arkadaşları, otomobille bölgeden ayrıldı.

    3'ÜNÜN DE SPERM İZLERİNE RASTLANDI

    Polisi arayan Z.K., başından geçenleri anlatıp 3 şüpheliden şikayetçi oldu. Z.K.'nin yapılan kontrolünde sperm bulgularına rastlandı.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Antalya daki kadının tecavüzden şikayet ettiği 3 kişi serbest #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir