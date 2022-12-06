Antalya'daki kavgada, gencin üstünde sandalye kırdılar

Muratpaşa ilçesinde 5 kişilik grup ile bir gencin yaşadığı tartışma alevlenerek büyüdü. Tartışmada üstünde sandalye kırılan genç hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde kavga çıktı.

5 kişilik bir grup ile bir genç arasında, bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı.

Sandalyeyi üstünde kırdılar

Grup, eline aldığı plastik ve ahşap sandalyeleri gencin üzerinde kırdı. Darbedilen genç yere yığıldı.

Yaralı hastaneye, saldırganlar emniyete götürüldü

Yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı, kavgaya taraf diğer gruptakilerin ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldüğü belirtildi.