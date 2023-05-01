Antalya’daki kaza sonrası kaybettiği cep telefonunu bulmadan ambulansa binmedi Otomobilin servis otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan bir kadın ise sağlık ekibi ve polislerin tüm ısrarına rağmen kaybettiği cep telefonunu bulmadan ambulansa binmedi. Kadını görenler, hayretler içerisinde kaldı.

İHA

İçerisinde bulunduğu otomobil, servise çarptı.

Yaralandı…

Yine de derdi ‘cep telefonu’ oldu…

Servise kapıdan çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Hüseyin Avni Akın Bulvarı istikametine doğru seyreden Yusuf Gökburun’un kullandığı 07 J 74652 plakalı servis otobüsüne, Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan yan yolda Ayhan Yılmaz’ın kullandığı 07 JJ 353 plakalı otomobil, ön şoför kapısından çarptı.

Kırmızıda geçti

Kazayı tanıklık edenler, otomobil sürücüsünün kusurlu olduğunu söyledi.

İfadelere göre o sürücü, kırmızı ışık ihlali yaptı ve kendisi dahil 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Otomobil sürücüsü Yılmaz ve ön koltukta yolcu olarak bulunan Ümmühan Yılmaz, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Sağlık ekibi, trafik polisleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı.

Cep telefonunun peşine düştü

Ancak yaralanan ve otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Emine Erçevik, kaza sonrası kaybolan cep telefonunun derdine düştü.

Sağlık ekipleri araçtan yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada sürekli aracın içerisine girerek telefonunu arayan kadına, kimse engel olamadı.

Bulmadan ambulansa binmedi

Telefonunun otobüsün altında olduğunu gören yaralı kadın, polislerin engellemesine rağmen otobüsün altına girerek telefonunu almaya çalıştı.

Bir vatandaşın fırçanın sapıyla cep telefonunu otobüsün altından çıkarması ve teslim etmesinin ardından yaralı kadın, sağlık ekipleriyle birlikte ambulansa binmeyi kabul etti.