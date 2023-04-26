Antalya'daki kazada can veren polis memuruna veda

İHA
Antalya'da yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı.
Baba olmaya hazırlanan polis memuru, mesaiden evinde dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.
Polis memuru Burak Zemin Yeter (31) için Niğde merkeze bağlı Yeşilgölçük beldesinde tören düzenlendi.
Polis memuru defnedildi
Yeter’in cenazesi ilk olarak Yeşilgölçük'te bulunan baba ocağına getirildi.
Helallik alınmasının ardından belde meydanında cenaze namazı kılındı.
Yeter'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.