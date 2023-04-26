Antalya'daki kazada can veren polis memuruna veda
İHA

Antalya'da yürekleri dağlayan bir yaşandı.

Baba olmaya hazırlanan memuru, mesaiden evinde dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Polis memuru Burak Zemin Yeter (31) için Niğde merkeze bağlı Yeşilgölçük beldesinde tören düzenlendi.

Polis memuru defnedildi

Yeter’in cenazesi ilk olarak Yeşilgölçük'te bulunan baba ocağına getirildi.

Helallik alınmasının ardından belde meydanında cenaze namazı kılındı.

Yeter'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Antalya'daki kazada can veren polis memuruna veda
Antalya'daki kazada can veren polis memuruna veda
Antalya'daki kazada can veren polis memuruna veda
Antalya'daki kazada can veren polis memuruna veda