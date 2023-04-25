Antalya'daki kazada vefat eden polise, hamile eşi ve babasından son görev Serik ilçesindeki kazada hayatını kaybeden polis memurunun hamile eşi ve babası cenaze esnasında zor anlar yaşadı. Eşin ve babanın sözleri yürek yaktı.

İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı.

Ö.T.'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil, kavşakta Polis Memuru Burak Zemin Yeter'in (31) kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

Yolda hayatını kaybetti

Kaza sonrası, otomobil sürücüsü ve çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir araçla Serik Devlet Hastanesine götürülen Yeter, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'daki bir hastaneye sevk edilirken, yolda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası, kadın sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinde görevli 7 yıllık Polis Memuru Yeter'in, hastalandığı için gece motosikletiyle hastaneye gittiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

7 aylık eşi tekerlekli sandalye ile katıldı

Polis Memuru Yeter için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde tören düzenlendi. Yeter'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Törende; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Murat Sezgin, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları ve polis memurunun 7 aylık eşi Zeynep Baykuş Yeter, baba Serdal Yeter, kardeşi Bayram Yeter, eniştesi ile teyzesi hazır bulundu.

"Daha kardeşinin düğününü yapacaktık, ne olur geri gel"

Törende baba Serdal Yeter ve polis memurunun eşi uzun süre gözyaşı döktü. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın göğsünde oğlunun fotoğrafını gören acılı baba fotoğrafa sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Serdal Yeter’in, “Kuzum kalk senin arkadaşların burada. Sen benim küçüğümdün. Daha kardeşinin düğününü yapacaktık. Ne olur geri gel” sözleri adeta yürekleri dağladı.

Acılı babayı Vali Esin Yazıcı teselli etti. Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Niğde'nin Merkez ilçesi Yeşilgöcük kasabasına götürüldü.