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    Antalya'daki kepçeli drifte ceza yağdı

    Kemer ilçesinde iş makinesiyle drift yapan şahıs, kepçeyi yere sürterek kıvılcım çıkardı. Ekiplerce yakalanan şüphelinin ehliyetine el konulurken para cezası uygulandı.
    • 18.05.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:41
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    Antalya'daki kepçeli drifte ceza yağdı

    Antalya'da araçla drift yapmanın son noktası yaşandı.

    Kemer ilçesinde 15 Mayıs günü yaşanan olayda, Kiriş Mahallesi'nde bulunan sürücü, iş makinesinin kepçesini yere sürterek drift yaptı.

    Savrulan iş makinesinin kıvılcım çıkarttığı anlar, o esnada bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kayda alındı.

    Sosyal medyada yayılan görüntülere vatandaşlardan tepki gelirken, ekipler harekete geçti.

    Şahsın kimliği belirlendi

    İHA'nın aktarımına göre, yapılan incelemeler sonucunda şahsın Ö.A. olduğu öğrenildi.

    Antalya'daki kepçeli drifte ceza yağdı VİDEO

    Ehliyetine el konulup 9 bin 125 TL ceza verildi

    Yakalanan sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, 9 bin 125 TL de para cezası kesildi.

    Vurdumduymaz sürücü hakkında adli işlem

    Ö.A.’ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

    Antalya daki kepçeli drifte ceza yağdı #1

    Antalya daki kepçeli drifte ceza yağdı #2

    Antalya daki kepçeli drifte ceza yağdı #3


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