Antalya'daki kiracının evine yumurtalı saldırı Kiracı Y.B.'nin merdiven ve daire kapısına iki kez yumurtalı saldırı düzenlendi. Yumurtaların üzerinde Arapça beddua içerikli yazılar yazılması dikkat çekerken, Y.B. durumu yargıya taşıdı.

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İHA

Antalya'nın Kepez ilçesindeki 3 katlı binada kiracı olarak oturan Y.B., dehşeti yaşadı.

Ailesiyle yaşayan Y.B.'nin, geçtiğimiz 30 Temmuz'da sabah, 12 Ağustos'ta ise akşam saatlerinde kişi ya da kişilerce daire kapısının önüne ve merdivenlere yumurtalı saldırı düzenlendi.

Kırılan yumurtalar yüzünden apartmanı kötü bir koku sardı. Gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşayan Y.B., durumu polise, ardından avukatı aracılığıyla yargıya taşıdı.

Olay yerini kayda aldı

Yumurtalı saldırının devam etmesi nedeniyle tedirgin olan aile, olayı gerçekleştirenlerin bulunup gerekli cezayı almasını istiyor.

Ayrıca, yumurtanın atıldığı yer ve üzerindeki yazılar Y.B. tarafından kayda alındı.

"Ev sahibi kendi IBAN numarasını bloke etti"

Avukat Şali Arslan, müvekkili Y.B.'nin 2 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşadığını belirtti. Müvekkilinin geçen sene kira artışına gelen talep doğrultusunda enflasyon oranında yüzde 30 şeklinde bir artış gerçekleştirildiğini dile getiren Arslan, “Akabinde tekrar yeni senede de aynı talepte bulunuldu. Bu kez yüzde 65 oranında bir kira artışı yapıldı. Daha sonra ev sahibi kendi IBAN numarasını bloke ederek kullanıma kapattı, kira alınmaması için. Sonrasında hukuki mücadelemiz başladı.” diye konuştu.

Yumurtanın üzerine beddua içerikli Arapça yazılar yazıldı

Sürecin ardından geçtiğimiz günlerde müvekkilinin evinin önüne ve daire kapısına üzerinde Arapça yazılar bulunan yumurtalar atıldığını kaydeden Arslan, şu cümleleri aktardı;

Üstündeki yazılar ne anlama geldiği bilinmiyordu. Müvekkilim bir din görevlisi arkadaşına gösterdi ve yazıların beddua içerikleri olduğu belirlendi. Müvekkilim şu an çok tedirgin, yaşanılan bu olaydan dolayı korkuyor ister istemez. Bu olayın bir daha yaşanmasını istiyor.

"Yumurtalı saldırı müvekkilimi ailecek tedirgin ediyor"

Konunun adli mercilere taşındığını anlatan Arslan, “Elimize geçen görüntülere bakıldığında o tarihlerde iki kişinin apartmana girdiği, yaklaşık bir-bir buçuk dakika sonra tedirgin şekilde çıktıkları görüldü. Buna ilişkin bir suç duyurusunda bulunduk. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bir gün değil birkaç gün boyunca bu yumurta olayı yaşandı. Müvekkilimin komşularından kimseyle bir sorunu yok. Bunlar kim ve kimler tarafından yapıldığı belirlenemedi. Evin önüne yapılan yumurtalı saldırı, müvekkilimi ailecek tedirgin ediyor. Ama ortada bir kayıt var, şüpheliler onlar. Hukuki sürecimiz devam ediyor, adalet tecelli eder.” ifadelerine yer verdi.