Antalya'daki motosikletli, panelvan aracın arka camına uçtu

Manavgat Köprüsü girişinde yayaya yol vermek isteyen kamyonete, motosiklet arkadan çarptı. Yaşanan kazada, motosikletli arka cama başını vurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Manavgat Köprüsü girişinde yaşanan olayda, Mehmet Aldanmaz kontrolündeki kapalı kasa kamyonete, aynı yönde ilerleyen Oğuzhan Özdemir idaresindeki motosiklet arkadan çarptı.

Kazanın, kamyonetin yolda karşıdan karşıya geçen yayalara yol vermek için aniden duraklaması sonucunda meydana geldiği aktarıldı.

Başını kamyonetin camına vurdu

Kazada, başını kamyonetin arka camına vuran motosiklet sürücüsü ise kaskının takılı olması sayesinde yaralı olarak kurtuldu.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.