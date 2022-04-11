Petrol
98.57
-4.10%
Euro
16.02
-0.15%
Dolar
14.69
-0.38%
Altın
928.27
0.52%
Borsa
2435
1.72%
Bitcoin
612.172
-3.53%
BTXN Coin
30.77
-2.31%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Antalya'daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada

    Kamyonete çarpmasıyla savrularak ölümden dönen motosiklet sürücüsünün kaza anları kameraya yansıdı. Ağır yaralanan sürücyü, başındaki kask kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada

    Alanya istikametinden Antalya'ya giden motosikletli sürücü, kavşağa kontrolsüz giren kamyonet nedeniyle hakimiyetini kaybetti.

    S.D. idaresindeki kamyonet nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    Ağır yaralı sürücünün bacağı kırıldı

    Vatandaşların haber verdiği sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan sürücü kaskı sayesinde ölümden dönerken, bacağının kırıldığı bilgisi aktarıldı.

    Antalya daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada #1

    Kaza anı güvenlik kamerasında

    İHA'nın aktardığı haberde, motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı ile vatandaşların olay yerine koşarak geldiği görüldü.

    Antalya daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada #2

    Antalya daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada #3

    Antalya daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada #4


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz
    İç Haber

    Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerine vatandaştan pastalı sürpriz

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı

    Görüş Bildir