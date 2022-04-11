Antalya'daki motosikletlinin ölümden dönme anı kamerada

Kamyonete çarpmasıyla savrularak ölümden dönen motosiklet sürücüsünün kaza anları kameraya yansıdı. Ağır yaralanan sürücyü, başındaki kask kurtardı.

Alanya istikametinden Antalya'ya giden motosikletli sürücü, kavşağa kontrolsüz giren kamyonet nedeniyle hakimiyetini kaybetti.

S.D. idaresindeki kamyonet nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralı sürücünün bacağı kırıldı

Vatandaşların haber verdiği sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ağır yaralanan sürücü kaskı sayesinde ölümden dönerken, bacağının kırıldığı bilgisi aktarıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İHA'nın aktardığı haberde, motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile kamyonetin çarpışma anı ile vatandaşların olay yerine koşarak geldiği görüldü.



