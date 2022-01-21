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Antalya'daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti

Antalya'daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti

Öğrencilerine karne vermek için okula gitmeye hazırlanan 38 yaşındaki öğretmen, kahvesini içmek için çıktığı 13. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip, aşağı düştü ve hayatını kaybetti.