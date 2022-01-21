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    Antalya'daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti

    Öğrencilerine karne vermek için okula gitmeye hazırlanan 38 yaşındaki öğretmen, kahvesini içmek için çıktığı 13. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip, aşağı düştü ve hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 11:23
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    Antalya'daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti

    Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda öğrencilerine karne vermek için eşi ile birlikte erken saatlerde kalkıp hazırlanmaya başlayan Ertuğrul Gazi Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Bekir Gücüyeter (38), kahvesini alıp balkona çıktı.

    BAŞI DÖNEN ÖĞRETMEN BALKONDAN DÜŞÜP, HAYATINI KAYBETTİ

    Kahvesini yudumlayan genç öğretmenin, iddiaya göre başı döndü. Dengesini kaybeden öğretmen, 13. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü.

    Olayı gören eşi, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gücüyeter’in hayatını kaybettiğini belirledi.

    EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Olay yerindeki ekiplerin incelemeleri devam ederken eşinin cansız bedeni ile karşı karşıya kalan kadın sinir krizi geçirdi.

    Sinir krizi geçirip fenalaşan kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Öte yandan, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Gücüyeter’in cansız bedeninin incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

    Antalya daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti #1

    Antalya daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti #2

    Antalya daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti #3

    Antalya daki öğretmen karne günü hayatını kaybetti #4


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