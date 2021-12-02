Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 895 gram metamfetaminle yakalanan 2'si Afganistan uyruklu, 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

Polis, bazı kişilerin ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Araştırmada Ö.A., Afganistan uyruklu A.B.H. ve N.A.N.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

NARKOTİK, ŞÜPHELİ ARACI DURDURDU

Şüphelilerin bir şirketten otomobil kiraladıklarını tespit eden narkotik polisi, dün saat 21.30 sıralarında Ilıca Mahallesi D400 karayolu yan yol üzerinde otomobili durdurdu.

Antalya'daki operasyonda 3 uyuşturucu taciri yakalandı VİDEO



METAMFETAMİN BULUNDU

Narkotik köpeği Pars'ın da katılımıyla yapılan aramada, 895 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Ö.A., A.B.H. ve N.A.N gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler Ö.A., A.B.H. ve N.A.N, çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından ' Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.