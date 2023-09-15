Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları tedirgin etmeye devam ediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Köprüçayı Irmağı kenarında, öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi.
Ekipler mücadele verdi
Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ve orman işletmesi müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına karadan müdahale yeterli olmayınca havadan helikopterlerle destek verildi.
Kontrol altına alındı
Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)