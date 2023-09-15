Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı Serik ilçesinde kuş cennetinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 3 saat ardından kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları tedirgin etmeye devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Köprüçayı Irmağı kenarında, öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi. Ekipler mücadele verdi Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ve orman işletmesi müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangına karadan müdahale yeterli olmayınca havadan helikopterlerle destek verildi. Kontrol altına alındı Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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