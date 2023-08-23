Antalya'daki otluk alanda başlayan yangın zeytin ağaçlarını küle çevirdi Kepez ilçesinde yol kenarında bulunan kuru otlar tutuşarak ağaçlık alana yayıldı. Alevler giderek yayılırken, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınsa da zeytin ağaçları yandı.

İHA

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele veriyor.

Yangın bu kez Antalya'nın Kepez ilçesi Gaziler Caddesi üzerinde çıktı.

Yol kenarındaki kuru otlardan başlayan yangın kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.

Dumanların yükseldiğini gören çevredeki evlerin sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alevler giderek yayıldı

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Yakındaki ev sakinleri büyük korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çok büyümeden kontrol altın alındı.

Zeytin ağaçları kül oldu

Yangında onlarca zeytin ağacı içten içe yandı. Ekipler baca gibi yanan zeytin ağaçlarına dakikalarca soğutma yaptı.