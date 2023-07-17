Antalya’daki polis noktası önünde drift attı, cezayı yedi Atlı Polis Birliği önünde drift atan sürücünün plakasına 20 bin 342 lira para cezası uygulandı.

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İHA

Trafik magandası bu kez Antalya’da ortaya çıktı…

Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'ndeki bir kır bahçesinde yapılan düğüne gelen 42 ESS 79 plakalı otomobilin sürücüsü, bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği önünde drift attı.

O anları kayda aldı

O anlar ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyaya yayılınca, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

20 bin 342 lira ceza kesildi

Ekipler, hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasındaki görüntüleri inceledi.

Sürücüyü tespit eden ekipler, otomobilin plakasına 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.