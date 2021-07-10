Antalya'daki polonyalı turistler, kazada can verdi

Karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları sırada kiralık bir otomobilin hızla çarpması sonucu biri kadın 2 Polonyalı turist hayatını kaybetti. Sürücü, kazada yara almadı.

Antalya Alanya'nın konaklı mahallesinde akşam saat 23:30 sıralarında 2 Polonyalı turist, alışveriş yaptıktan sonra otellerine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı.

29 yaşındaki Polonya uyruklu Maksym Marek Jasinskı ve 24 yaşındaki Katarzyna Anna Hegerle'ye, Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 NA 4487 otomobil çarptı.

70 METRE SÜRÜKLENDİLER

Aşırı hızlı olan otomobilin çarptığı iki turist çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenirken otomobil ise ancak 200 metre sonra durabildi.





VEFAT ETTİLER

Yapılan kontrolde iki turistin de hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.





SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Cesetler adli tıp kurumu morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



