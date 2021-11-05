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    Antalya'daki şahıs 'gel sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı

    Şüpheli şahıs yürürken karşılaştığı kişiye 'gel sana sarılayım' dedi. Sarılma esnasında şahıs, adamı cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 11:17
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    Antalya'daki şahıs 'gel sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Mehmet F. yürürken Mehmet Y. ile karşılaştı.

    Mehmet Y. alkollü olduğunu belirterek bölgeden uzaklaşmak isterken Mehmet F., “Gel sana sarılayım" dedi.

    KALÇASINI BIÇAKLADI

    Sarılma esnasında Mehmet F. cebindeki bıçağı çıkararak Mehmet Y.'nin sol kalçasına dapladı.

    Antalya daki şahıs gel sarılayım dediği kişiyi bıçakladı #1

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Acı içinde kıvranan adamın yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri olay yerine koşarak müdahalede bulundu.

    Antalya daki şahıs gel sarılayım dediği kişiyi bıçakladı #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler elinden bıçağı alarak etkisiz hale getirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüpheli merkeze götürülürken kalçasından yaralanan Mehmet Y. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Antalya daki şahıs gel sarılayım dediği kişiyi bıçakladı #3

    Antalya daki şahıs gel sarılayım dediği kişiyi bıçakladı #4

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