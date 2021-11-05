- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'daki şahıs 'gel sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı
Antalya'daki şahıs 'gel sarılayım' dediği kişiyi bıçakladı
Şüpheli şahıs yürürken karşılaştığı kişiye 'gel sana sarılayım' dedi. Sarılma esnasında şahıs, adamı cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı.
- DHA
- 05.11.2021 - 10:46
- Güncelleme : 05.11.2021 - 11:17
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Mehmet F. yürürken Mehmet Y. ile karşılaştı.
Mehmet Y. alkollü olduğunu belirterek bölgeden uzaklaşmak isterken Mehmet F., “Gel sana sarılayım" dedi.
KALÇASINI BIÇAKLADI
Sarılma esnasında Mehmet F. cebindeki bıçağı çıkararak Mehmet Y.'nin sol kalçasına dapladı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Acı içinde kıvranan adamın yardım çığlıklarını duyan polis ekipleri olay yerine koşarak müdahalede bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler elinden bıçağı alarak etkisiz hale getirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli merkeze götürülürken kalçasından yaralanan Mehmet Y. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.