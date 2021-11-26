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    Antalya'daki silahlı kavgada; 2 yaralı 1 tutuklu

    Manavgat ilçesinde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından vuruldu. Kaçan şüpheli ise ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.
    • DHA
    • 26.11.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 16:10
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    Antalya'daki silahlı kavgada; 2 yaralı 1 tutuklu

    Antalya'daki Sorgun Parkı'nda, husumetli 2 grup karşılaştı.

    Şahısların arasında giderek kavgaya dönüşen olayda, Y.A. ruhsatsız tabancasıyla O.A.'yı sağ, B.O.'yu ise sol bacağından vurarak otomobil ile bölgeden uzaklaştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Antalya'daki silahlı kavgada; 2 yaralı 1 tutuklu VİDEO

    Antalya daki silahlı kavgada; 2 yaralı 1 tutuklu #1

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Polis ekipleri soruşturmasının ardından şüphelilerin Y.A., A.B.,ve G.G olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Y.A. işlediği suçu itiraf ederek sevk edildiği adliyede  'kasten öldürmeye teşebbüs' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    A.B. ve G.G. de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Antalya daki silahlı kavgada; 2 yaralı 1 tutuklu #2

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