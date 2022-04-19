Antalya'daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı

Side Mahallesi'ndeki otel, 3'üncü derece sit alanında olduğu için yıkılırken, işletme sahibi yıkımda gözyaşlarını tutamadı. Yıkım kararının ise işletmeye 1 ay önce bildirildiği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki tek yıldızlı otel, 3'üncü derece sit alanı içinde bulunduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Yıkım çalışması öncesi otelin bulunduğu sokak, trafiğe kapatıldı.

İş makineleriyle otelin yıkımına başlandığı sırada işletmecileri ise tepki gösterdi. Otelin yıkılmasını istemeyen işletme sahiplerinden olan kadın, taşla otelin camlarını kırdı.

Yıkımı gözyaşlarıyla izledi

Kadın, daha sonra 30 yıllık emek harcadığını belirttiği otelin yıkımını gözyaşlarıyla izledi. Bir diğer yandan otel yıkımını turistler de merakla izledi.

Yıkım ekibinin çalışmaya ara verdiği süreçte işletme sahipleri de otel ve yandaki evden çıkardıkları eşyaları nakliye kamyonuna yükleyerek götürdü.

Karar 1 ay önce işletmeye duyuruldu

Belediye yetkilileri, yıkım kararının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kendilerine iletildiğini ve yaklaşık 1 ay önce kararın tebliğ edildiğini belirtti.





























