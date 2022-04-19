Petrol
108.17
-4.41%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.642
5.35%
BTXN Coin
31.30
-2.64%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Antalya'daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı

    Side Mahallesi'ndeki otel, 3'üncü derece sit alanında olduğu için yıkılırken, işletme sahibi yıkımda gözyaşlarını tutamadı. Yıkım kararının ise işletmeye 1 ay önce bildirildiği belirtildi.
    • 19.04.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki tek yıldızlı otel, 3'üncü derece sit alanı içinde bulunduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Yıkım çalışması öncesi otelin bulunduğu sokak, trafiğe kapatıldı.

    İş makineleriyle otelin yıkımına başlandığı sırada işletmecileri ise tepki gösterdi. Otelin yıkılmasını istemeyen işletme sahiplerinden olan kadın, taşla otelin camlarını kırdı.

    Yıkımı gözyaşlarıyla izledi

    Kadın, daha sonra 30 yıllık emek harcadığını belirttiği otelin yıkımını gözyaşlarıyla izledi. Bir diğer yandan otel yıkımını turistler de merakla izledi.

    Yıkım ekibinin çalışmaya ara verdiği süreçte işletme sahipleri de otel ve yandaki evden çıkardıkları eşyaları nakliye kamyonuna yükleyerek götürdü.

    Karar 1 ay önce işletmeye duyuruldu

    Belediye yetkilileri, yıkım kararının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kendilerine iletildiğini ve yaklaşık 1 ay önce kararın tebliğ edildiğini belirtti.

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #1

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #2

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #3

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #4

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #5

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #6

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #7

    Antalya daki sit alanında bulunan tek yıldızlı otel yıkıldı #8


    İlginizi Çekebilir

    Yemeği hızlı yemek kalori alımını artırıyor, obezite riskini yükseltiyor
    Sağlık

    Yemeği hızlı yemek kalori alımını artırıyor, obezite riskini yükseltiyor

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    'Millet bahçeleri depremlerde toplanma alanı olacak'
    Gündem

    'Millet bahçeleri depremlerde toplanma alanı olacak'

    Görüş Bildir