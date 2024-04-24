Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden adamın kabine biniş anları 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasına ait yeni görüntülerde, yolcuların uyarıları ve kazadan sadece saniyeler önce yapılan müdahaleler ortaya çıktı.

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İHA

Antalya'da bayramda yaşanan teleferik kazasına ilişkin yeni bir gelişme oldu.

Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yolcular kazadan 5 dakika önce sorunu fark etti

Güvenlik kamerası görüntüleri, son anda yapılan uyarıları ve kazanın detaylarını gözler önüne serdi.

Kazadan önceki beş dakika içinde yolcuların üst istasyonda teleferik görevlilerini teknik bir sorun olduğuna dair uyardıkları görülüyor.

50 saniye sonra kaza yaşanıyor

İlk uyarıdan sonra teleferik, 25 saniye süreyle durduruluyor ancak daha sonra tekrar çalıştırılıyor.

Bu sırada, Avukat Memiş Gümüş ve ailesinin de içinde bulunduğu kabin, harekete geçtikten 50 saniye sonra, halat geçemediği için direğe takılarak kaza meydana geliyor.

Ana etken 'ihmalkarlık'

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcuların ve operatörün etkileşimleri net bir şekilde gözlemleniyor.

Operatör Serkan Yellice, yolcuların uyarısı üzerine teleferiği kısa bir süre durdurmasına rağmen, yeterli kontrolleri yapmadan sistemi tekrar çalıştırıyor.

Bu durum, kazanın yaşanmasına sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Olayın geçmişi

Bayramın 3'üncü gününde yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kabinlerde mahsur kalan 174 kişi de 23 saatlik operasyonla tahliye edildi.

Kazanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 şüpheliyi 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)