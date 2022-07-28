Kırmızı ışık ihlali yapan Caner Azgan, yılanın soktuğu arkadaşını hastaneye götürürken Ümmühani Şafak'ın otomobiline çarptı. Kaza sonrası Şafak, "Ben yeşilde geçtim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'daki Alanya-Manavgat D-400 karayolunda, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Caner Azgan’ın kullandığı hafif ticari araç, seyir halinde ilerliyordu.

Caner Azgan'ın kullandığı araç, Kızılağaç istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan Ümmühani Şafak’ın kullandığı otomobile, Kızılağaç kavşağındaki trafik lambalarında yandan çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücülerinden Ümmühani Şafak, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Ben yeşilde geçtim" diyerek ağladı

Ümmühani Şafak, kazasının hemen sonrasında yaşadığı şok ile bir kenara oturup, "Ben yeşilde geçtim, yeşil yandı geçtim baktım görmedim." diyerek gözyaşlarına boğuldu. Şafak, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

"Komşumu yılan soktu, hastaneye götürmek için aracıma aldım"



Kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirlenirken, ihlal yapan sürücü Caner Azgan, kendi aracının kaza sırasında ambulans görevi gördüğünü belirterek, "Gençler Mahallesi’nde komşum Mustafa Varış’ı yılan soktu. Durumu kötüydü. Hastaneye götürmek için aracıma aldım ve yola çıktık. Kızılağaç kavşağına geldiğimizde 4’lülerim yanıyordu.

Bana kırmızı ışık yanarken geçtiğim sırada, yeşil ışıkta geçen araca çarptım. Benim aracım ambulans görevi yaptığı için diğer araçlar beklerken bu araç geçti. Yılan sokan komşumu bir başka araçla Manavgat Devlet Hastanesi'ne gönderdik." diye konuştu.

Antalya'daki trafik kazasında 'Ben yeşilde geçtim' diyerek ağladı VİDEO



Yılanın soktuğu kişi taburcu edildi

İHA'nın haberine göre; yılan soktuğu belirtilen Mustafa Varış’ın, Manavgat Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.



