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    Antalya'daki turistler ATV turunda ölümden döndü

    Manavgat'ta ATV turu yapan turist kadın 50 metreden düşerken, arkasından giden eşi ağaca takılı kaldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
    • 15.09.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:38
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    Antalya'daki turistler ATV turunda ölümden döndü

    Antalya’nın Manavgat ilçeside Almanya uyruklu anne, baba, kızları ve Türk damatlarından oluşan 4 kişilik grup, kiraladıkları ATV ile gezintiye çıktı.

    Bir süre sonra Köle Deresi mevkiine gelen ailede Gabrıele Elısabeth Nıederau’nun kullandığı 07 AYN 179 plakalı ATV, patika yoldan çıkarak uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı.

    Eşini kurtarmaya giderken ağaca takıldı

    Bu sırada eşinin aşağıya düştüğünü gören Mıchael Nıedarau da kullandığı ATV ile eşini kurtarabilmek amacıyla arkasından gitti.

    Mıchael Nıedarau’nun kullandığı 33 AHN 381 plakalı ATV ağaçlara takılarak aşağıya uçmaktan kurtulurken, Gabrıele Elısabeth Nıederau ise kullandığı ATV ile birlikte 50 metre aşağıya uçtu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Antalya'daki turistler ATV turunda ölümden döndü VİDEO

    Eşini yalnız bırakmadı

    Sedye ile düştüğü yerden kurtarılan Gabrıele Elısabeth Nıederau, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşinin düştüğünü görünce ATV ile arkasından gitmeye çalışan Mıchael Nıedarau, bir an olsun eşinin yanından ayrılmayarak, onunla birlikte hastaneye gitti.

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