Antalya'daki Ukraynalı çocukların yaptığı Atatürk portesi Ukrayna'ya götürülecek

Savaştan kaçarak Konyaaltı'na gelen Ukraynalı çocuklar, burada eğitim görürken, kendilerini ziyarete gelen Ukraynalı milletvekillerine, yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

24 Şubat tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası ülkelerinden kaçan fazla sayıda Ukraynalı, Antalya'ya geldi.

Antalya’ya gelen 50 Ukraynalı gönüllü kadın öğretmen, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek savaştan kaçan çocuklara kurs vermek için yer arayışına girdi.

DHA'nın haberine göre, öğretmenlere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2 farklı merkezin kapılarını açtı. Hafta sonları için 350 çocuk, Ukraynalı öğretmenlerden ders alıyor.

Ukraynalı milletvekilleri Antalya'yı ziyaret etti

Çocukların yaşadıkları yerleri ve durumlarını görmek için Ukrayna’dan Antalya'ya gelen 2 milletvekili, belediyenin merkezini ziyaret etti.

Milletvekilleri Roman Grischuk ve Sergiy Koleboshin, Ukrayna’nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile çocuklarla sohbet etti.

Çocuklarla tek tek ilgilenen vekiller, yakın zamanda ülkelerindeki durumun düzeleceğine inandıklarını söyledi. Çocuklar ise milletvekillerine ülkelerine dönmeyi çok istediklerini belirtti.

Çocuklar, yaptıkları Atatürk portresini milletvekillerine verdi

Ziyaretin sonunda çocukların kurduğu koro, şarkı ve marşlar söyledi. Çocukların şarkılarıyla bazı ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklar, ziyaret anısına milletvekillerine kendi yaptıkları Mustafa Kemal Atatürk portresini verdi.

"Türkiye yakın komşu olmasına rağmen çok sayıda Ukraynalıya ev sahipliği yaptı"

Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Roman Grischuk, savaş nedeniyle en fazla Ukraynalı vatandaşı kabul eden ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Yaşam şartlarını yerinde görmek istediklerini belirten Grischuk, Türkiye’nin yakın komşu olmamasına rağmen çok sayıda Ukraynalıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Antalya'da uluslararası okul açmayı hedefliyorduk"

Grischuk, “Antalya, Türkiye’de en fazla Ukraynalının yaşadığı şehir konumunda. Savaş nedeniyle bu sayı arttı. Daha önce Antalya’da uluslararası bir okul açmayı hedefliyorduk. Konyaaltı’ndaki bu uygulama, amacımız konusunda pilot bir çalışma olmuş. Ukrayna’daki şartlar nedeniyle bu konu daha önemli bir pozisyon haline geldi." dedi.

Atatürk portresi Ukrayna'ya götürülecek

Destekleri için Başkan Esen’e teşekkür eden Grischuk, kendilerine takdim edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün portresini meclis başkanlarına hediye edeceklerini söyledi.

"Evcil hayvanlarımı ve evimizi çok özledim"

Ukraynalı çocuklardan Roksolyana Lutsyshyn ise ülkesini çok özlediğini belirterek, “Evcil hayvanlarımı orada bıraktım, onları ve evimizi çok özledim." dedi.

"Buradaki şartlar çok iyi ama ben ülkeme gitmek istiyorum"

Ivan Garasim ise “Ukrayna’ya dönmek istiyorum, çünkü orası benim ülkem. Buradaki şartlar da çok iyi ama ben ülkeme gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.





















