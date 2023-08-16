Antalya'daki yangında 45 hektar alan yandı Akseki'de çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 45 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

İHA

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte çoğu insan kaynaklı olmakla birlikte orman yangınlarının sayısı artış kazanıyor.

Bu yıl da aşırı sıcaklıklarla birlikte Türkiye, özellikle ülkenin güney kıyıları yangınlara teslim oldu.

Bu yangınların sonuncusu Antalya’nın akseki ilçesinde çıktı.

Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında başlayan orman yangını büyük uğraşlarla söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

45 hektar alan yandı

Karadan 500’e yakın orman işçisi tarafından yapılan soğutma çalışmalarına 5 helikopter ve 2 uçak da havadan destek verdi.

Yangında 45 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.