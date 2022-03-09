Antalya'daki yangında yaşlı kadının yeni çektiği para küle döndü

Manavgat'taki 2 katlı evde çıkan yangında, dün çektiği parasını kurtarmak isteyen yaşlı kadın güçlükle dışarı çıkarıldı. İtfaiye müdahalesinin ardından paralar kül olmuş halde bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2522 sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında yangın çıktı.

112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Evin yatak odasından başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen sararken, itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda söndürüldü.

PARK EDİLEN ARAÇLAR KALDIRILARAK ADRESE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri yolların dar olması ve park etmiş araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmakta zorluk yaşarken, trafik ekipleri park halindeki araçların sahiplerine ulaşarak kaldırılmasını sağladı.

Elektrik veya odun sobasından çıktığı tahmin edilen yangında, yatak odası ve koridor tamamen yanarken, diğer odalar da tamamen siyaha büründü.

YANGINDA PARASINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Ev sahibi ve aynı zamanda da yangın anında binada tek başına olan Feride Serbest, dumanları fark ettikten sonra evden çıkarken, yatak odasının yandığını görünce içeride parası olduğunu belirterek yeniden eve girdi.

Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadını evden güçlükle çıkarabildi.

YAŞLI KADIN YANAN PARASINA AĞLADI

Yanan evini büyük üzüntü içerisinde izleyen yaşlı kadın, dün bir yere vermek için bankadan yüklü miktarda para çektiğini, duvarda asılı çantadaki parasının yandığını belirterek uzun süre gözyaşı döktü.

Önce komşuları daha sonra da olay yerine gelen çocukları yaşlı kadını ‘Canına bir şey olmadı. Para nasıl olsa bulunur’ diyerek teselli etmeye çalıştılar.

MERKEZ BANKASI PARALARI DEĞİŞTİRECEK

İtfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışmasına başlarken, yanan malzemeler arasında 100’lük ve 200’ük desteler halinde yarısı yanmış halde paralara rastlandı.

Banka ile yapılan görüşmelerde paraların Merkez Bankası tarafından değiştirilebileceğinin bildirilmesi üzerine yaşlı kadın biraz olsun rahatladı.