Antalyalı esnaf, sahte 100 dolarla dolandırıldı Farklı iş yerlerine sahte 100 dolar vererek dolandıran 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.

İHA

Sahte 100 dolarlarla Antalya'da esnafı hedef dolandırıcıların oyunu bozuldu...

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği, 31 Mayıs 2023 tarihinde il merkezinde farklı iş yerlerine sahte 100 dolar verilmesinin ardından harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 4 şüpheliyi tespit etti.

3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi

"Sahtecilik" suçuna karışan 4 dolandırıcı, çok geçmeden gözaltına alındı.

Dolandırıcıların üzerlerinde yapılan aramalarda 30 adet sahte 100 dolar, 11 adet sahte 50 dolar, 1 adet sahte 10 dolar ve 3 adet sahte 5 dolar olmak üzere toplam 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul'daki faili meçhul dolandırıcılık olayını da aydınlattı.

4'ü de tutuklandı

Şüphelilerin aynı yöntemi Megakent'te de uyguladıkları belirlendi.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.