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- Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
Gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kalbinden bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
- İHA
- 17.12.2021 - 10:40
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece 01:30 sıralarında Volkan Yılmaz (21) ile S. A. (24) ve F. D. (23) arasında tartışma çıktı.
Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı.
KURTARILAMADI
Olayı fark eden vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gencin öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı.
Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya adlı tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.