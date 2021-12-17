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    Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

    Gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede kalbinden bıçaklanan 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 10:40
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    Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

    Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde gece 01:30 sıralarında Volkan Yılmaz (21) ile S. A. (24) ve F. D. (23) arasında tartışma çıktı.

    Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı.

    KURTARILAMADI

    Olayı fark eden vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü #1

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Gencin öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı.

    Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya adlı tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü #2

    Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü #3

    Antalyalı genç, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü #4

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