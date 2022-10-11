Antalyalı simitçinin yerli ve yabancı turiste ikili tarifesi

Demre'de bir yerli turist, müze çıkışı simitçinin tezgahında simit olduğu halde kendisine turistlerle yerlilere farklı fiyattan sattığı gerekçesiyle simit satmayan satıcıyı telefonla görüntüledi.

Turizm beldelerinde turistlere yönelik fahiş fiyat uygulamaları sık sık gündeme geliyor.

Bunun son örneği Antalya'da yaşandı.

Turizmin önemli merkezlerinden olan Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Antalya'da yaşayan M.Ö. ve eşi H.Ö. (49), tatile gittikleri Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre müzenin yanındaki simitçiden simit almak isteyen M.Ö., simitçinin kendisine simit satmaması üzerine şaşırdığını belirtti.

Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçiyle diyaloğunu cep telefonuna kaydetti.

"Neden bana simit satmıyorsun?"

Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce simit yok dedin." diyerek tepki gösterdi.

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"Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der"

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Ben turistin yanında sana simit satamam. Ben turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim ama turistin yanında 'yok' derim ağabey. Ben simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem." dedi.

Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin o anları kameraya yansıdı.





