Antalya'nın 2 farklı noktasında orman yangını Kentte, Aksu ve Demre ilçelerinde çıkan yangının ardından ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor... Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durumu yurdun birçok noktasında orman yangınlarını tetikliyor. Nemin az olmasıyla da orman yangınları rüzgarın etkisiyle hızlıca büyüyor. Geçtiğimiz hafta günlerce kontrol altına alınamayan Antalya yeniden yanmaya başladı. 2 noktada yangın Turizm kentinin Aksu ve Demre ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri paniğe sebep oldu. Havadan ve karadan mücadele Aksu ilçesinde Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin mücadelesi sürüyor. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ise Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.