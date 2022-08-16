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    Antalya'nın akrabaların kavgasında, 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı

    Akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 13 yaşındaki Samet K., bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 16.08.2022 - 17:31
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    Antalya'nın akrabaların kavgasında, 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı

    Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, dün saat 23.00 sıralarında, akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında 13 yaşındaki Samet K., aldığı bıçak darbesi ile ayağından yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Pompalı tüfekle saldırı

    DHA’nın haberine göre; kavga sırasında pompalı tüfekle saldırıda bulunduğu ileri sürülen H.C. ve M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Antalya'nın akrabaların kavgasında, 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı VİDEO

    Olay anı kamerada

    İki ailenin kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği görüldü.

    Antalya nın akrabaların kavgasında, 13 yaşındaki çocuk bıçaklandı #1


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