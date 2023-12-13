Antalyasporlu Naldo'nun oğlunu öldürmüştü! 32 yıl isteniyor... Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş'ın, toplam 32 yıl hapsi istendi.

DHA

Antalya'da Ferhat Karakaş'ın kullandığı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpma sonucunda Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in motosiklete çarptı.

Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria ağır, Pereria'nın kayınvalidesi Alexandra Nardy ile Cüneyt Eslik ise hafif yaralandı.

Naldo'nun ailesinden kayıp

Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Sürücü Ferhat Karakaş, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Alkol aldığı ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Ferhat Karakaş'ın olay günü saat 05.00'e kadar alkol aldığı, daha sonra gittiği Konyaaltı sahilinde de alkol almaya devam ettiği kaydedildi.

Sanık Karakaş'ın, ortalama 2 promil alkollü halde babasına ait otomobili kullandığı, Toroslar Caddesi'ne çıkmak isterken 'Dur' levhası bulunmasına rağmen cadde üzerinde seyir halindeki Walter Tilatti idaresindeki araca sol ön tarafından çarptığı belirtildi.

İddianamede, Walter Tilatti idaresindeki otomobilde bulunan Davi Pereira'nın camdan fırlayarak kaldırıma düştüğü, yana savrulan aracın, Cüneyt Eslik yönetimindeki motosiklete çarptığı, Davi Pereira ve Walter Tilatti'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı aktarıldı.

Kaza anını hatırlamadığını söyledi

Sanığın alkollü olması sebebiyle kaza anını hatırlamadığı belirtilen iddianamede; Ferhat Karakaş hakkında, Davi Pereira ve Walter Tilatti'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15'er yıl, Cüneyt Eslik ve Alexandra Nardy'yi 'taksirle yaralama' suçundan 1'er yıl hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, cezanın üçte birden yarısına kadar oranda artırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)