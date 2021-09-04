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    Antalya'ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu

    Kayseri'den Antalya'ya 6 yıl önce çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 16:43
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    Antalya'ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan inşaat işçisi, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı gecekonduda ölü olarak bulundu.

    61 yaşındaki Mehmet Güner, öğle yemeği için her zaman gittiği aş evine bugün gelmedi.

    Arkadaşlarının durumdan şüphelenmesinin üzerine gecekonduya gelip kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı.

    HAREKETSİZ DURDUĞUNU FARK ETTİLER

    Bunun üzerine pencereye yönelen arkadaşları, içeride Mehmet Güner’in kaldığı odanın kapısına yaslanmış vaziyette hareketsiz durduğunu fark etti .

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

    Antalya'ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu VİDEO


    Antalya ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Eve gelen sağlık ekipleri, Güner’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Kayseri’den 6 yıl önce Antalya’ya geldiği belirtilen inşaat işçisinin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu #2

    Antalya ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu #3

    Antalya ya çalışmak için gelen inşaat işçisi, evinde ölü bulundu #4

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