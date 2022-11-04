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    Antalya'ya diye çıktı, İsrail sınırında öldürüldü

    Kocaeli’de yaşayan ve 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldıktan sonra bir süredir haber alınamayan Şahin Gökmen’in ailesi, Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen mesajla sarsıldı.
    • 04.11.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 11:42
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    Antalya'ya diye çıktı, İsrail sınırında öldürüldü

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi’nde oturan Şahin Gökmen iddiaya göre, 'Antalya'ya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı.

    Şahin Gökmen’den ailesi bir süredir haber alamadı. Gökmen'e ulaşmaya çalışan aile, dün Ürdün Konsolosluğu’ndan gelen bir mesajla yıkıldı.

    İsrail sınırında vurularak öldürüldü

    Konsolosluktan Şahin Gökmen’in İsrail sınırında vurularak öldürüldüğü, cenazesinin gönderilmesi için de işlemlerin ilerleyen günlerde başlayacağı yönünde mesaj geldiği öğrenildi.

    Mesaj üzerine adeta şok geçiren aileye yakınları da destek olmak için adrese gitti.

    İHA'nın aktardığına göre Gökmen ailesi, konunun net olarak aydınlanması için girişimleri sürüyor.

    Antalya ya diye çıktı, İsrail sınırında öldürüldü #1

    Antalya ya diye çıktı, İsrail sınırında öldürüldü #2

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