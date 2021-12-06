Peynir bidonları içerisinde Diyarbakır’dan gönderilerek Antalya’ya sokulan 26 kilo 75 gram esrar ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Narkotim) Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya, peynir bidonları içerisinde uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

Tespit üzerine, şüpheli araç takibe alındı.

Şüpheli aracı kent merkezinde durduran Narkotim ekipleri, araçta yaptıkları aramada peynir bidonları içerisine gizlenmiş, 336 gramı toz olmak üzere 14 kilo 149 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Otomobil içinde bulunan E.M. Ö.D. ve İ.Y. gözaltına alındı.

EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonun devamında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde başka bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 226 gramı toz olmak üzere 11 kilo 926 gram esrar, tabanca ve hassas terazi ele geçirdi. G.Y isimli şüpheli gözaltına alındı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Burada ele geçirilen uyuşturucunun da Diyarbakır'dan yine peynir bidonları içerisinde getirildiği belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

Antalya’ya peynir bidonu içinde uyuşturucu sevkiyatına operasyon VİDEO

