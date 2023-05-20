Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu Konya'dan Antalya'ya arkadaşları ile tatile giden 18 yaşındaki genç, denizde boğulmaya başladı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

İHA

Konya’nın Selçuklu ilçesinden yakınları ve arkadaşları ile 3 günlüğüne Antalya'ya tatile gelen grup, deniz kenarında kumsalda güneşlenmeye başladı.

Bu sırada denize giren 18 yaşındaki Evliya Ağıl bir anda çırpınmaya başladı.

Ağıl’ın yardım istediğini gören arkadaşları duruma müdahale etti.

Cankurtaran tarafından karaya çıkarılan genç için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından en yakındaki özel hastaneye kaldırılan Evliya Ağıl yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından talihsiz gencin cenazesi babası İlyas Ağıl ve diğer yakınları tarafından alındı.

Ağıl’ın Konya’nın Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.