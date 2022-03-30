Antalya'ya tedavi için gelen emekli Ukrayna askeri vefat etti

Antalya'ya tedavi için gelen emekli Ukrayna askeri vefat etti

Kan kanseri tedavisi için 3 ay önce eşiyle Antalya'ya gelen emekli asker Valentyn Dunaiev, yatağında ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede yaşayan 59 yaşındaki Larysa Dunaieva (59), eşi Valentyn Dunaiev'in yatakta hareketsiz yattığını görünce önce aile doktorunu aradı.

Yaşlı kadın daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Valentyn Dunaiev'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dunaiev'in cansız bedeni, işlemlerin ardından morga götürüldü.

3 AY ÖNCE TEDAVİ İÇİN GELDİ

Emekli asker Valentyn Dunaiev'in kan kanseri tedavisi için 3 ay önce Antalya'ya geldiği, 24 Şubat'ta ülkelerine dönmek için eşiyle İstanbul'a gittikleri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yeniden Antalya'ya döndükleri belirtildi.

KIZLARI DA İSRAİL'E KAÇTI

Eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Larysa Dunaieva'nın, konsolosluk yetkililerinin vereceği bilgi doğrultusunda hareket edeceği kaydedildi. Çiftin kızlarının da savaş nedeniyle İsrail'e kaçtığı öğrenildi.









