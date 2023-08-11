Antalya'ya turist akını! 8 ayda hava yoluyla 9 milyon turist geldi Turizm verilerindeki artışın devam ettiği kentte 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 21 artış kaydederek 9 milyon 56 bin 921 oldu.

İHA

Antalya doğa güzellikleriyle ziyaretçilerine kapılarını aralamaya devam ediyor...

Milyonlarca vatandaşın gözde tatil noktası Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya.

Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken kent 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre turizmin Antalya'ya 2023 yılının 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre yüzde 21 artış

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kentte 2023 yılının turizm verileri, 2022 yılının 1 Ocak-10 Ağustos tarihlerine göre yüzde 21 artış kaydetti.

Ağustos ayının ilk 10 gününe bakıldığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artış gerçekleşerek 872 bin 833 olarak gerçekleşti.

2019 geride bırakıldı

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya’da, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında 1 Ocak-10 Ağustos hava yoluyla 9 milyon 27 bin 348 turist gelirken, bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti.

Bu sayı ile Antalya, turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019’u geride bıraktı.