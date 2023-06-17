Antalya'ya yerleşen depremzede 1 yıldır oğluna hasret Depreme Hatay'da yakalandıktan sonra Antalya'ya yerleşen 62 yaşındaki depremzede, 1 yıldır görmediği oğlunu bulmak için destek istedi.

İHA

6 Şubat tarihli asrın felaketinin ardından depremzedelerin hikayeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

Depremi Hatay'da yaşadıktan sonra Antalya'ya giden 62 yaşındaki Halil Ercan KYK yurdunda kalıyor.

Resul Ercan, Manavgat Belediyesinin İbrahim Sözen Caddesi üzerinde kendisine gösterdiği yerde simit satarak geçimini sağlıyor.

"Tek derdim, oğluma olan hasretim"

Manavgat’ta hep iyi insanlarla karşılaştığını belirten Halil Ercan şu cümleleri aktardı;

Burada yurtta kalıyorum. Simit satıp geçimimi sağlıyorum. Burada çok güzel dostlar edindim. Onlar bana her konuda yardımcı oluyor. Benim tek derdim, 1 yıl öncesine kadar İskenderun’da birlikte yaşadığım 25 yaşındaki oğlum Resul Ercan’a olan hasretim. Oğlum 1 yıl önce Denizli’de yaşayan asker arkadaşının yanına çalışmaya gitti. İstediği gibi olmadı ve Antalya’da yaşadığını bildiğim büyük oğlumun yanına geldiğini öğrendim.

"Kötü yola düşmesinden korkuyorum"

Oğluyla son olarak 2 ay önce telefonda görüştüğünü belirten Ercan, “O tarihten beri kendisinden haber alamıyorum. Oğlum çok saf birisi. Kötü yola düşmesinden, başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Oğlumun buraya gelmesini, benimle yaşamasını istiyorum. Kendisinin mesleği var, burada tanıdığım insanlar her konuda yardımcı olacaklarını söylüyor. Ne olur oğlum gel burada birbirimize destek olalım, can yoldaşı olup birlikte yaşayalım. Ben seni çok özledim” diye konuştu.