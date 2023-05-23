Antalya'yı 15 dakikalık yağmur vurdu Antalya'da 15 dakikalık sağanak yağış, hayatı felç etti. 1 saat içerisinde şehir normale dönerken, cadde ve sokaklar ise adeta göle döndü. Bazı vatandaşlar, araçlarına dolan suları boşaltmak için mücadele etti.

Turizm şehri Antalya'yı sağanak yağmur vurdu.

Sabah saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış 15 dakika sürdü.

Özellikle Kepez ilçesinde etkili olan sağanak yağmur dolayısıyla işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına saklandı.

Dolu yağışı ile beraber sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı.

Marketi de su bastı

Kepez ilçesi Kepez Kent Meydanı yanındaki sokakta ise giderlerin tıkanması üzerine su baskını yaşadı. 1 metreye kadar yükselen suda arabalar mahsur kaldı.

Bir genç ise suya girerek tıkanan rögarları çekçek ile açmaya çalıştı. Araçların yarısına kadar çıkan, bir marketin içerisinde taşan su giderlerin açılması ile kısa sürede çekildi. Otomobil sahipleri ise biriken suları bardakla boşaltmaya çalıştı.

Araçların bagajlarının su ile dolduğu görüldü. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nde ise suyun rengi, çamur dolayısı ile kahverengiye döndü.

Yağmurun 15 dakika sürdüğünü belirten market sahibi Mehmet Yalçın, “15 dakikada her şey oldu. Adeta denize döndü, 3 ay önce de aynısı oldu. Her seferinde 50 bin TL zararım oluyor. Bunun çaresini bulamadık. Ben esnafım kendi gücüm ile yapmaya çalışıyorum ama başaramıyorum.

Belediyelerimiz Allah rızası için buna bir çare bulsun. Arabalar suyun içerisinde kaldı. Yılda en az 2 defa oluyor. Benim belime kadar su vardı. Giderleri temizlemeye çalışıyoruz, hepsi birden tıkanıyor. Su bir türlü gitmiyor.” dedi.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, sokak üzerindeki suyu tahliye ederek temizlik işlemlerine başladı.