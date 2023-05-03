Arap ve Fransız iş adamlarını ayçiçeği yağı vaadiyle dolandırdılar Adana merkezli 9 ilde, dolandırıcılık çetesinde olduğu tespit edilen 49 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonda, Arap ve Fransız iş adamlarını ayçiçeği yağı satış vaadiyle 150 milyon TL dolandırılan şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu.

İHA

Dolandırıcıların hedefinde bu kez Araplar ve Fransızlar vardı...

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete lideri olduğu ileri sürülen S.Y.'nin ayçiçeği yağı imalatı üzerine kurduğu şirketler aracılığıyla Arap ülkeleri ve Fransa’da bulunan iş adamlarını yağ satış vaadiyle 150 milyon TL dolandırdığını tespit etti.

KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışma çerçevesinde S.Y. ile birlikte toplam 49 şüpheli belirlendi.

Şahıslara şafak vakti operasyon düzenlendi.

13 daire, arsa, 5 araç ve 50 milyona tedbir konuldu

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Çetenin elde ettiği parayı, örgüt üyelerinin hesaplarına aktararak aklamaya çalıştığı belirlendi.

Adana merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul, Mersin ve Şırnak’ta toplam 13 adet daire, 763,87 metrekare arsa ve toplam 5 adet araç ile 50 milyon TL'ye tedbir kararı konulduğu öğrenildi.